Belotti | che bel gesto Sullo 0 - 3 fa togliere il giallo a Romero | ' Non è fallo'

Non è retorica e nemmeno sentimentalismo. E' il calcio che vorremmo sempre vedere: pulito, sportivo, leale. Siamo al 33' del primo tempo, Andrea Belotti va giù al limite dell'area bergamasca, l'arbitro Forneau fischia fallo e ammonisce Romero. Ma Belotti ammette di non aver subito fallo, e il direttore di gara revoca il cartellino giallo.

