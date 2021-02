Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide Vicino alla Scelta! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide trascorre una giornata con Chiara e si dice pronto a prendere una decisione. Intanto Claudio e Sabina si scontrano poiché il cavaliere non si è ancora innamorato… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di Davide che ha trascorso un’intera giornata insieme a Chiara, dopo averlo fatto anche con Beatrice. Al centro dell’attenzione poi ci sono stati anche Claudio e Sabina. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide è pronto a scegliere! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)ditrascorre una giornata con Chiara e si dice pronto a prendere una decisione. Intanto Claudio e Sabina si scontrano poiché il cavaliere non si è ancora innamorato… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato diche ha trascorso un’intera giornata insieme a Chiara, dopo averlo fatto anche con Beatrice. Al centro dell’attenzione poi ci sono stati anche Claudio e Sabina. Ecco cosa è successo.diè pronto a scegliere! La ...

