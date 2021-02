Uomini e Donne, Maurizio Guerci pazzo di Pamela Barretta: la reazione di Gemma (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nello studio di Uomini e Donne c’è stato un ritorno molto gradito, quello della dama Pamela Barretta. Smaltita la delusione per la fine della sua storia con Enzo Capo, la 40enne pugliese è pronta a conoscere un altro uomo e a sorpresa gli si è parato davanti Maurizio Guerci, cavaliere noto al pubblico per via della breve frequentazione con Gemma Galgani, con la quale ha anche vissuto l’intimità. Maurizio a chiesto subito a Pamela di ballare, ma la donna è apparsa un po’ imbarazzata, essendo seduta accanto a Gemma che non l’ha presa affatto bene. Colpita negativamente dal gesto del suo ex, per il quale ha sempre dichiarato di provare ancora qualcosa, la dama di Torino è rimasta sorpresa e delusa, e a quanto pare nelle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nello studio dic’è stato un ritorno molto gradito, quello della dama. Smaltita la delusione per la fine della sua storia con Enzo Capo, la 40enne pugliese è pronta a conoscere un altro uomo e a sorpresa gli si è parato davanti, cavaliere noto al pubblico per via della breve frequentazione conGalgani, con la quale ha anche vissuto l’intimità.a chiesto subito adi ballare, ma la donna è apparsa un po’ imbarazzata, essendo seduta accanto ache non l’ha presa affatto bene. Colpita negativamente dal gesto del suo ex, per il quale ha sempre dichiarato di provare ancora qualcosa, la dama di Torino è rimasta sorpresa e delusa, e a quanto pare nelle ...

