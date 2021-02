Terra dei Fuochi, Action Day tra Caserta e Napoli: sigilli a sei aziende (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’operazione interforze finalizzata al contrasto dei reati ambientali, è stata effettuata nei Comuni di Giugliano in Campania (Napoli) e Cellole (Caserta) di Napoli, ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. L’Action day è stato disposto dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi” e con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. In azione 36 equipaggi appartenenti a forze dell’ordine, Esercito, Arpac, che hanno sequestrato sei aziende per gestione illecita di rifiuti – fra le quali un’officina meccanica e una meccatronica, una carrozzeria abusiva e sconosciuta al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’operazione interforze finalizzata al contrasto dei reati ambientali, è stata effettuata nei Comuni di Giugliano in Campania () e Cellole () di, ricadenti nella cosiddettadei. L’day è stato disposto dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, nell’ambito della Cabina di regia “dei” e con il coordinamento delle prefetture di. In azione 36 equipaggi appartenenti a forze dell’ordine, Esercito, Arpac, che hanno sequestrato seiper gestione illecita di rifiuti – fra le quali un’officina meccanica e una meccatronica, una carrozzeria abusiva e sconosciuta al ...

