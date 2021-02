Suarez mette le cose in chiaro: dall’esame di Perugia alla bordata al Barcellona (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attaccante Luis Suarez è diventato un punto di riferimento per l’Atletico Madrid, l’uruguaiano sta trascinando i Colchoneros in Liga e l’obiettivo è quello di conquistare i campionato. Ma continuano a circolare voci sull’esame di Perugia, il calciatore ha deciso di mettere le cose in chiaro e non ha risparmiato una frecciata nei confronti del Barcellona, la sua ex squadra. “Sono tante le cose di cui si parla. C’erano molti club interessati, non solo la Juventus. Ho anticipato la questione del passaporto perché ci provavo da anni. La decisione che ho preso è stata quella che più mi si addiceva: mi sarei sentito a mio agio in un club che lotta per cose importanti e perché il cambiamento non sarebbe stato così radicale”, le parole a Onda Cero. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attaccante Luisè diventato un punto di riferimento per l’Atletico Madrid, l’uruguaiano sta trascinando i Colchoneros in Liga e l’obiettivo è quello di conquistare i campionato. Ma continuano a circolare voci sull’esame di, il calciatore ha deciso dire leine non ha risparmiato una frecciata nei confronti del, la sua ex squadra. “Sono tante ledi cui si parla. C’erano molti club interessati, non solo la Juventus. Ho anticipato la questione del passaporto perché ci provavo da anni. La decisione che ho preso è stata quella che più mi si addiceva: mi sarei sentito a mio agio in un club che lotta perimportanti e perché il cambiamento non sarebbe stato così radicale”, le parole a Onda Cero. La ...

