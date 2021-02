Serie A 2020/2021, ventunesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Un turno di campionato cruciale, visto che la capolista Milan è attesa dall’impegno agevole in casa contro il Crotone, mentre l’Inter è di scena sul campo della Fiorentina. Il big match Juventus-Roma potrebbe estromettere una delle due dalla corsa scudetto, importanti anche Lazio-Cagliari e Genoa-Napoli. Di seguito la programmazione completa sulle due emittenti. Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.45 Fiorentina-Inter su Sky Sport Serie A Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi Sabato 6 febbraio 2021 ore 15 Atalanta-Torino su Sky Sport Serie A Telecronaca: Federico Zancan e Luca ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ile isu Sky edelladi. Un turno di campionato cruciale, visto che la capolista Milan è attesa dall’impegno agevole in casa contro il Crotone, mentre l’Inter è di scena sul campo della Fiorentina. Il big match Juventus-Roma potrebbe estromettere una delle due dalla corsa scudetto, importanti anche Lazio-Cagliari e Genoa-Napoli. Di seguito lazione completa sulle due emittenti. Venerdì 5 febbraioore 20.45 Fiorentina-Inter su Sky SportA Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi Sabato 6 febbraioore 15 Atalanta-Torino su Sky SportA Telecronaca: Federico Zancan e Luca ...

Eurosport_IT : Problemi in vista per la Virtus Bologna: Marco #Belinelli si ferma e potrebbe non tornare per la Coppa Italia (11-1… - DiMarzio : 'L'#Inter è una corazzata'. #Fiorentina, #Prandelli presenta la gara contro i nerazzurri - Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - ilnonnosimpson : RT @Eurosport_IT: 3/2/21: Moratti: “#Suning non può più supportare l’#Inter” 4/2/21 Per il Financial Times, Suning deve ripagare $1,2 mil… - acasadiclara : 'Patria', romanzo di Aramburu diventa serie tv -