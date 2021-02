Rugani | “Sto bene | non vedo l’ora di iniziare Sono arrivato in una società seria”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Daniele, neo acquisto del Cagliari, ha parlato così nella sua presentazione al club sardo: E’ pronto per giocare subito domenica?“Io mi sento, molto: dopo qualche problemino di inizio stagione ero in gruppo da 3 o 4 settimane.pronto sia fisicamente che mentalmente, nondidopo il periodo in cui son rimasto fermo.molto contento di essere qua, ringrazio presidente e direttore: è un’opportunità che si è presentata all’ultimo momento, ma ho accettato subito. Come diceva il presidente,che in questa squadra ecidei valori importanti, che ho sentito anche da avversario. Spero da avvertirlo anche da giocatore, nonostante la situazione ...