Renzi si loda e s’imbroda. Se si arriverà a un governo Draghi sarà tutto merito di Italia Viva. “E’ una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ringrazio chi in queste settimane difficili ha avuto la forza di opporsi alla corrente monodirezionale, alla narrazione a senso unico, che vedeva in Italia Viva la pericolosa responsabile della crisi: se da questa crisi usciremo con un governo Draghi l’Italia sarà più forte. Grazie a chi ha sostenuto anche controcorrente la posizione che Italia Viva ha portato grazie al gesto di coraggio di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto”. E’ quanto ha detto Matteo Renzi, al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Italia Viva – ha aggiunto – ringrazia il presidente Mattarella per essere stato un arbitro rispettoso delle regole. La nomina a presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ringrazio chi in queste settimane difficili ha avuto la forza di opporsi alla corrente monodirezionale, alla narrazione a senso unico, che vedeva inla pericolosa responsabile della crisi: se da questa crisi usciremo con unl’più forte. Grazie a chi ha sostenuto anche controcorrente la posizione cheha portato grazie al gesto di coraggio di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto”. E’ quanto ha detto Matteo, al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario. “– ha aggiunto – ringrazia il presidente Mattarella per essere stato un arbitro rispettoso delle regole. La nomina a presidente ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Le vere consultazioni: “Onorato” con Bin Salman, che l’Onu accusa sul caso Khashoggi, loda il costo… - Noovyis : (Renzi si loda e s’imbroda. Se si arriverà a un governo Draghi sarà tutto merito di Italia Viva. “E’ una polizza as… - Oi_livio : Renzi si sta ringraziando. Chi si loda ? - K55Tiberius : @QuanteStorieRai cosa ne pensa Augias della Bellanova e co. di Renzi che parlano di pensare ai lavoratori quando Re… - matteotaormina2 : @Marisa55364899 @MT_Meli_ Lei sicuramente, nota esperta in pandemie, avrebbe gestito meglio la situazione. Anche Re… -