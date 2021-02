«Prima Merkel, ora Crimi. Grazie Mattarella». Così Crozza imita Draghi (Video) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb – Cambia il governo, cambia il premier, e allora cambia pure Maurizio Crozza. Nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda su Nove da venerdì 19 febbraio, il celebre comico vestirà infatti i panni di Mario Draghi. In vista della partenza vera e propria del programma, Crozza ci ha quindi voluto dare un assaggio del «suo» Draghi con un’anticipazione Video. In questo breve sketch di circa 90 secondi, il premier incaricato esprime più volte la sua gratitudine nei confronti di Sergio Mattarella. Ma, ovviamente, lo fa a modo suo…«Grazie Mattarella»Lo sfondo di questo simpatico siparietto è naturalmente il Quirinale, dove il Draghi impersonato da Crozza si rivolge alla stampa dopo aver ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb – Cambia il governo, cambia il premier, e allora cambia pure Maurizio. Nella nuova stagione di Fratelli di, in onda su Nove da venerdì 19 febbraio, il celebre comico vestirà infatti i panni di Mario. In vista della partenza vera e propria del programma,ci ha quindi voluto dare un assaggio del «suo»con un’anticipazione. In questo breve sketch di circa 90 secondi, il premier incaricato esprime più volte la sua gratitudine nei confronti di Sergio. Ma, ovviamente, lo fa a modo suo…«»Lo sfondo di questo simpatico siparietto è naturalmente il Quirinale, dove ilimpersonato dasi rivolge alla stampa dopo aver ...

