OnePlus 9, ecco lo schermo che potrebbe montare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non mancano mai le indiscrezioni relative al OnePlus 9, anche questa volta arrivate dal leaker Digital Chat Station. Come riportato da 'gizchina.com', i prossimi top di gamma potrebbero entrambi presentare (sia il modello standard che la variante Pro) lo stesso display impiegato già per il OnePlus 8T. Se ciò fosse vero, i OnePlus 9 verrebbero equipaggiati con uno schermo AMOLED prodotto con la tecnologia Samsung E3 e caratterizzato da una frequenza di refresh rate a 120Hz. Il modello standard sarà dotato di un pannello da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+, mentre la versione Pro di un pannello da 6.78 pollici con risoluzione QHD+. Come potete notare, si tratta di uno schermo ancora molto performante, che non ha davvero bisogno di ulteriori miglioramenti per ritenersi al top anche ...

