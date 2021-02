Omicidio Willy, emergono nuovi dettagli: trovate tracce di sangue sulla scarpa di Belleggia (Di venerdì 5 febbraio 2021) nuovi risvolti sul caso dell’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a calci e pugni dalla furia di Marco e Gabriele Bianchi, Mauro Pincarelli e Francesco Belleggia. Proprio per quest’ultimo, infatti, la situazione potrebbe aggravarsi. Dopo la decisione della procura di confermare l’accusa di Omicidio volontario e non concedere ai quattro imputati ne’ sconti di pena ne’ il rito abbreviato, è stato trovato un nuovo elemento utile alle indagini. sulla scarpa destra che Belleggia indossava la sera dell’Omicidio di Willy sono state trovate delle tracce di sangue. Questo apparterrebbe al ragazzo che ha fatto da scudo a Willy con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021)risvolti sul caso dell’diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a calci e pugni dalla furia di Marco e Gabriele Bianchi, Mauro Pincarelli e Francesco. Proprio per quest’ultimo, infatti, la situazione potrebbe aggravarsi. Dopo la decisione della procura di confermare l’accusa divolontario e non concedere ai quattro imputati ne’ sconti di pena ne’ il rito abbreviato, è stato trovato un nuovo elemento utile alle indagini.destra cheindossava la sera dell’disono statedelledi. Questo apparterrebbe al ragazzo che ha fatto da scudo acon il ...

Corriere : Willy, svolta nelle indagini contro i fratelli Bianchi: l’accusa ora è «omicidio volontario» - Tg3web : Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per avere picchiato a morte Willy Monteiro… - VanityFairIt : Si aggrava la posizione dei fratelli Bianchi e degli altri accusati per la morte di Willy Monteiro, non più omicidi… - Fusillide : RT @Cippalik: Gli assassini di Willy accusati di omicidio volontario. Cominciamo la giornata con una buona notizia. - n_nad1a : RT @unoscribacchino: 'Uso brutale della violenza per affermare la loro supremazia'. Aggravato il capo d’accusa: non più un delitto preteri… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Willy. Volevano ucciderlo

Willy, lo ricordiamo ( noi ne avevamo parlato qui) , ha perso la vita nella notte tra il 5 e il 6 ... oggi la Procura di Velletri contesta ai due fratelli Marco e Gabriele Bianchi il reato di omicidio ...

Alatri " Sentenza Morganti, famiglia e città delusi e amareggiati

...che l'omicidio di Emanuele non ha insegnato nulla, neanche dopo le tante belle parole che hanno riempito tutti per mesi all'epoca e recentemente con l'altra vicenda drammatica, quella di Willy. La ...

Willy Monteiro, chiesto l omicidio volontario per il branco Vanity Fair Italia Omicidio Willy, Bianchi intercettati in carcere: “Non ci hanno tolto il reddito di cittadinanza”

Dalle intercettazioni dei fratelli Bianchi in carcere emerge che non vi siano segni di pentimento, ma la preoccupazione per il denaro ...

Willy Monteiro, per la procura è omicidio volontario: «Violenza sproporzionata, colpi mortali alla vittima indifesa»

Omicidio volontario e non preterintenzionale. «Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di ...

