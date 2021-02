Oggi è il ‘World Nutella Day’: i fan la festeggiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – Oggi gli appassionati ed i fan di Nutella di tutto il mondo si uniscono per celebrare il World Nutella Day, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo.Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire ed ispirare la community mondiale a condividere la passione per Nutella sui social media, il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella.Anche quest’anno i fan di Nutella possono condividere il loro amore su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) –gli appassionati ed i fan didi tutto il mondo si uniscono per celebrare il WorldDay, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo.Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire ed ispirare la community mondiale a condividere la passione persui social media, il WorldDay è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per.Anche quest’anno i fan dipossono condividere il loro amore su Twitter @day e sui loro profili social (Facebook e ...

Nutella_Italia : Un buongiorno inizia con le cose che ami, soprattutto oggi. Buon World Nutella Day! E tu, come lo festeggi?… - team_world : I festeggiamenti non sono finiti?? il nostro @Harry_Styles oggi soffia su 27 candeline, ed è dal più profondo del cu… - team_world : La pillola di musica di oggi #31gennaio disponibile su Alexa è dedicata a Louis e a Walls?? #1YearOfWalls L’avete… - Oltreme22126981 : RT @Nutella_Italia: Un buongiorno inizia con le cose che ami, soprattutto oggi. Buon World Nutella Day! E tu, come lo festeggi? #WorldNutel… - TV7Benevento : Oggi è il 'World Nutella Day': i fan la festeggiano... -

