NBA 2020/2021: Denver ko contro i Lakers, Golden State sul velluto con un Oubre da 40 (Di venerdì 5 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 4 e venerdì 5 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2020/2021. I Lakers mantengono in equilibrio la sfida contro in Nuggets all'interno del primo tempo, prima di innescare qualche marcia e superarli nel secondo grazie a un LeBron James in tripla doppia. Kelly Oubre Jr. riscatta le pessime prestazioni proposte finora segnando 40 punti, permettendo ai Warriors di superare Dallas. Non bastano ai Sixers i 37 punti di Joel Embiid per evitare la sconfitta contro i rimaneggiati Blazers. I Jazz battono senza problemi gli Hawks. Infine Houston perde Christian Wood per infortunio, ma vince contro Memphis LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in ...

