Napoli | i convocati per il Genoa | out anche Fabian Ruiz

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | Primavera, domani Napoli-Crotone. I convocati di Cascione ?? - DilectisG : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - AlbaEmilian : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati

- Ilha diramato la lista dei 20di Rino Gattuso per la trasferta di domani in casa del Genoa . Un vigilia segnata, purtroppo, ancora dal Coronavirus per gli azzurri che dovranno fare a ...Ilha diramato la lista deiper il match di domani sera, in trasferta a Marassi, contro il Genoa. Oltre a Koulibaly e Ghoulam, risultati oggi positivi al Covid, non presente neanche ...Il Napoli ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Genoa: assenti Koulibaly, Ghoulam e Fabian Ruiz. L'elenco completo ...Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera, in trasferta a Marassi, contro il Genoa. Oltre a Koulibaly e Ghoulam, risultati oggi positivi al Covid, non presente neanche F ...