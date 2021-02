Napoli, Allegri ed il retroscena del 2019: sarebbe stato proprio l’ex Juve a consigliare Gattuso ad ADL (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se Rino Gattuso allena attualmente il Napoli, un po’ di merito è anche di Massimiliano Allegri. proprio l’ex allenatore della Juventus, infatti, nel 2019 avrebbe consigliato ad Aurelio De Laurentiis di mettere sotto contratto l’ex centrocampista del Milan. I rapporti tra il presidente azzurro e Allegri sono infatti ottimi, con Aurelio De Laurentiis che non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se Rinoallena attualmente il, un po’ di merito è anche di Massimilianoallenatore dellantus, infatti, nelavrebbe consigliato ad Aurelio De Laurentiis di mettere sotto contrattocentrocampista del Milan. I rapporti tra il presidente azzurro esono infatti ottimi, con Aurelio De Laurentiis che non L'articolo

infoitsport : Chiariello: 'Gattuso come Allegri, anzi Oronzo Pugliese. Non renda il Napoli una provinciale' - titty_napoli : RT @corsaroll: Finalmente #Allegri: da quello che risulta alle fonti il tecnico livornese ex @juventusfc è stato scelto dal @realmadrid com… - PippoDR : @tancredipalmeri Ricordo Sarri che diede un pugno sulla panchina del Napoli, una giornata di squalifica. Allegri fe… - RaiolaFeli : @fulviogiuliani Pensa Allegri con la juve,era tutti questi no che hai elencato eppure era il più grande allenatore… - infoitsport : BeIn Sports, Palmeri: 'La follia di Napoli, Allegri e Benitez per Gattuso: nonostante tutto, la Champions è lì' -