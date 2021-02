Migranti, Ong: in 2 giorni intercettate 269 persone e 10 barche in pericolo (Di sabato 6 febbraio 2021) 'Fra giovedì e venerdì il nostro aereo Moonbird ha documentato le intercettazioni illegali di circa 269 persone e la presenza in mare di 10 imbarcazioni in pericolo'. Lo scrive su Twitter la Ong Sea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 febbraio 2021) 'Fra giovedì e venerdì il nostro aereo Moonbird ha documentato le intercettazioni illegali di circa 269e la presenza in mare di 10 imbarcazioni in'. Lo scrive su Twitter la Ong Sea ...

'Fra giovedì e venerdì il nostro aereo Moonbird ha documentato le intercettazioni illegali di circa 269 persone e la presenza in mare di 10 imbarcazioni in pericolo'. Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch Italy. 'In 4 anni di accordi - prosegue il tweet - l'Italia ha speso centinaia di milioni di euro pur di tenere lontano chi fugge dalla Libia'.

In questo caso, spiega la ong, è stato necessario "scaricare alcune delle persone a bordo del ... La nave adesso ha in totale 417 migranti a bordo .

"Fra giovedì e venerdì il nostro aereo Moonbird ha documentato le intercettazioni illegali di circa 269 persone e la presenza in mare di 10 imbarcazioni in pericolo". Lo scrive su Twitter la Ong Sea W ...

In meno di 24 ore mille persone hanno provato ad attraversare il Mediterraneo centrale. 300 risultano disperse. Tra i salvati da Sos Mediterranée 19 donne e 57 minori ...

