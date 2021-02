Meteo del weekend: in arrivo piogge e temporali su tutta la penisola (Di venerdì 5 febbraio 2021) A partire dalla giornata di sabato 6 febbraio il tempo sarà in netto peggioramento in Italia. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it, una saccatura depressionaria si sposterà sulla penisola, causando maltempo. Le temperature rimangono stabili, o leggermente in calo. Nuvolosità e precipitazioni Nella giornata di sabato 6 febbraio, il nord sarà bagnato da lievi piogge, e qualche nevicata sulle Alpi a partire dai 1100 metri. Al centro e al sud, invece, il tempo rimarrà stabile e asciutto, con nuvolosità in aumento già dal pomeriggio. Domenica 7 febbraio le precipitazioni saranno in aumento. temporali e forte maltempo al nord, soprattutto a nord-ovest, durante tutta la giornata. La neve scenderà solo a partire dai 1200 metri di altitudine. Sul centro-sud inizieranno a scendere delle lievi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) A partire dalla giornata di sabato 6 febbraio il tempo sarà in netto peggioramento in Italia. Secondo gli esperti di CentroItaliano.it, una saccatura depressionaria si sposterà sulla, causando maltempo. Le temperature rimangono stabili, o leggermente in calo. Nuvolosità e precipitazioni Nella giornata di sabato 6 febbraio, il nord sarà bagnato da lievi, e qualche nevicata sulle Alpi a partire dai 1100 metri. Al centro e al sud, invece, il tempo rimarrà stabile e asciutto, con nuvolosità in aumento già dal pomeriggio. Domenica 7 febbraio le precipitazioni saranno in aumento.e forte maltempo al nord, soprattutto a nord-ovest, durantela giornata. La neve scenderà solo a partire dai 1200 metri di altitudine. Sul centro-sud inizieranno a scendere delle lievi ...

