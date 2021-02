(Di sabato 6 febbraio 2021)- Vittoria pesantissima per l', capace di sbancare 2 - 1ingrazie alla doppietta del neo acquisto. I giallorossi erano passati in vantaggio con Stepinski , ma nel ...

sportli26181512 : Mancosu tradisce il Lecce, l'Ascoli rimonta con doppio Dionisi: 1-2: Il neo attaccante lancia la squadra di Sottil,… -

Corriere dello Sport

I giallorossi erano passati in vantaggio con Stepinski , ma nel finale calcia alle stelle il rigore del possibile pari: il successo porta a 20 punti i bianconeri di Sottil , mentre la squadra ... L'Empoli allunga, in vetta alla serie B, aspettando che domani scendano in campo le 5 principali inseguitrici. Batte il Frosinone in rimonta. Pari tra Pordenone e Lecce, colpo del Cosenza ...