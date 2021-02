Inter, Barella e quel paragone con l’ex Juventus (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra i protagonisti della vittoria dell’Inter contro la Fiorentina c’è stato anche Nicolò Barella, che ha parlato nel post partita. Niccolò Barella sta continuando il suo percorso di crescita con la maglia dell’Inter. Anche nell’ultima sfida vinta dai nerazzurri contro la Fiorentina, il centrocampista nerazzurro è stato tra i protagonisti con il gol che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra i protagonisti della vittoria dell’contro la Fiorentina c’è stato anche Nicolò, che ha parlato nel post partita. Niccolòsta continuando il suo percorso di crescita con la maglia dell’. Anche nell’ultima sfida vinta dai nerazzurri contro la Fiorentina, il centrocampista nerazzurro è stato tra i protagonisti con il gol che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | FINIITAAA! Missione compiuta al Franchi!!! DAI RAGAZZI!!! ?????? #FiorentinaInter 0?-2? ?? #Barella (31') ??… - Inter : ???? | BAAAAREEEEEEEEE!!! 31' - #Barella riceve palla al limite e carica il destro a giro: imparabile per Dragowski!… - Inter : ?? | STELLA Nicolò #Barella in questa @SerieA ?? 3? reti 5? assist Non male, voi che dite? ?? #FiorentinaInter… - interClubPAN : RT @Inter: ?? | STELLA Nicolò #Barella in questa @SerieA ?? 3? reti 5? assist Non male, voi che dite? ?? #FiorentinaInter ???? #FORZAINTE… - interClubPAN : RT @Inter: ?? | FINIITAAA! Missione compiuta al Franchi!!! DAI RAGAZZI!!! ?????? #FiorentinaInter 0?-2? ?? #Barella (31') ?? #Perisic (52')… -