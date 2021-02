Il discorso di Gattuso alla squadra: «Col Genoa conterà arrivare primi sulla palla e dare tutto» (Di venerdì 5 febbraio 2021) «conterà arrivare primi sulla palla, conquistarla con voglia, dare tutto. Quelli del Genoa lo faranno». Questo il breve discorso che Rino Gattuso ha fatto ieri ai suoi calciatori secondo Il Mattino. È chiaro che a questo punto vincerle tutte sarebbe importantissimo per conquistare quella qualificazione Champions che cambierebbe le sorti economiche del Napoli. Per fortuna il Napoli sta recuperando piano piano i suoi calciatori infortunati, anche se ogni gare ce ne è uno nuovo Gattuso e il suo vice Riccio, attendono i test atletici di questa mattina per avere una idea di chi potrà recuperare e se Petagna darà garanzie per poter iniziare dall’inizio Quello che è sicuro è che Gattuso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) «, conquistarla con voglia,. Quelli dello faranno». Questo il breveche Rinoha fatto ieri ai suoi calciatori secondo Il Mattino. È chiaro che a questo punto vincerle tutte sarebbe importantissimo per conquistare quella qualificazione Champions che cambierebbe le sorti economiche del Napoli. Per fortuna il Napoli sta recuperando piano piano i suoi calciatori infortunati, anche se ogni gare ce ne è uno nuovoe il suo vice Riccio, attendono i test atletici di questa mattina per avere una idea di chi potrà recuperare e se Petagna darà garanzie per poter iniziare dall’inizio Quello che è sicuro è che...

angianna78 : @myownblue E non ti sembra tanto dire che la squadra, e da ben prima di Gattuso, manchi 'nella testa'? Sai quanti g… - myownblue : @angianna78 Il discorso è ben più ampio ed io l'ho ribadito più e più volte. Forse tu non mi segui e non puoi saper… - napolista : Giocando così, Gattuso ha evitato la sconfitta con l’Atalanta POSTA NAPOLISTA – Ha giocato a specchio, ha giocato… - Darkfenor : @Carloalvino Alvino mi scusi, qui non è il discorso '...se difendo ADL mi accusate, se difendo Gattuso mi accusate.… - gerardocasucci1 : @OCardinal17 @ros_raff #Gattuso, per uno o mille motivi, ha perso il filo del discorso e ora parla a vanvera (ovvia… -