Draghi, l’idea di incarichi a “personalità d’area” per una maggioranza larga|Da Ruffini a Scannapieco: totoministri (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ex capo della Bce si è presentato spiegando di non voler commissariare i partiti. Perciò i partiti non possono e non vogliono sottrarsi al dialogo per un nuovo governo Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ex capo della Bce si è presentato spiegando di non voler commissariare i partiti. Perciò i partiti non possono e non vogliono sottrarsi al dialogo per un nuovo governo

Corriere : Quarantottore fa Mario Draghi non aveva i numeri per varare il suo governo, ventiquattrore dopo ne ha persino tropp… - Corriere : ?? È l’unità nazionale. Nemmeno Draghi immaginava che il disgelo si verificasse in così poco tempo - TizianaFerrario : L'idea che possa arrivare Draghi ci dovrebbe rassicurare e farci guardare con fiducia al futuro.Spero di non essere… - alfonsobozzi200 : RT @Pinucci63757977: Draghi ha chiesto a Grillo di portarsi dietro alle consultazioni la Castelli: l'idea di sentirsi dire 'questo lo dice… - Alexct9 : @strange_days_82 @LaVeritaWeb Illusioni l'idea di confermare la Lamorgese viene da Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi l’idea Governo: Grillo domani in delegazione M5S a consultazioni con Draghi Affaritaliani.it