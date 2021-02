Dodeca Gruppo Multicedi a Torre del Greco | ecco il supermercato differente con prezzi bassi tutti i giorni

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi adelarriva Dodecà, ilbasato sulla formula dell’every day low price:sui prodotti, senza volantini, corse alle offerte “di periodo”, né raccolte punti. I supermercati Dodecà, infatti, comunicano con i clienti all’interno dei punti di vendita con percorsi di spesa guidati e una ricca agenda di eventi e rubriche dedicate sui canali social. Un marchio di qualità che rende riconoscibili e differenti questi nuovi supermercati del. Il punto vendita sorge vicino al mare, in via Litoranea 158, ed è il IXDodecà. Fiore all’occhiello del nuovo punto vendita è sicuramente l’area dei ...

Multicedi , ilche raccoglie le insegne Dodecà, Decò, AdHoc, Ayoka, Sebòn, QuaRi e SuperRisparmioso, ha chiuso il 2020 con una forte espansione supportata da oltre 50 collaborazioni svolte insieme a ShopFully ...In termini di occupazione, ilimpiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i ...La ex startup del volantino digitale Doveconviene è diventata in 10 anni un'azienda che offre soluzioni di vario tipo per il Drive to Store. Oggi effettua acquisizioni e allaccia collaborazioni con ca ...La collaborazione fra la catena GDO e la tech company procede in maniera continuativa da quattro anni ed è stata ulteriormente rafforzata negli ultimi 12 mesi ...