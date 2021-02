Covid, le varianti preoccupano l’Oms: “L’Europa si unisca sui vaccini” (Di venerdì 5 febbraio 2021) l’Oms ha lanciato l’allarme per la crescente circolazione delle varianti Covid: preoccupa l’eventuale collasso dei sistemi sanitari europei. THOMAS SAMSON/AFP via Getty ImagesCresce l’allarme per le nuove varianti Covid: a preoccupare l’Oms è l’elevata velocità di trasmissione del virus, che potrebbe portare al peggioramento della situazione già compromessa dei sistemi sanitari. A spiegarlo è stato il direttore della stessa agenzia delle Nazioni Unite specializzata per la salute, Hans Kluge, durante la plenaria del Comitato delle Regioni. Ad allertare l’Oms è in particolare la variante sudafricana, che come sottolineato da Kluge potrebbe infettare anche chi ha già contratto il Covid. “Rapporti preliminari mostrano che con la mutazione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha lanciato l’allarme per la crescente circolazione delle: preoccupa l’eventuale collasso dei sistemi sanitari europei. THOMAS SAMSON/AFP via Getty ImagesCresce l’allarme per le nuove: a preoccupareè l’elevata velocità di trasmissione del virus, che potrebbe portare al peggioramento della situazione già compromessa dei sistemi sanitari. A spiegarlo è stato il direttore della stessa agenzia delle Nazioni Unite specializzata per la salute, Hans Kluge, durante la plenaria del Comitato delle Regioni. Ad allertareè in particolare la variante sudafricana, che come sottolineato da Kluge potrebbe infettare anche chi ha già contratto il. “Rapporti preliminari mostrano che con la mutazione ...

