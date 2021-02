Continua l’ “effetto Draghi”, lo spread scende fino a 94 punti, rendimenti dei Btp decennali a 0,5%. Banche volano in borsa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sempre più giù. Si riduce ancora lo spread ovvero la differenza tra gli interessi dei titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Il differenziale è sceso in mattinata fino a 94 punti dopo che ieri sera aveva rotto la soglia psicologica dei 100 punti. Dalla chiusura di martedì, prima del conferimento a Mario Draghi del mandato con riserva che ha avviato le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo, il differenziale è sceso di circa 20 punti. Un Btp decennale paga ora rendimenti dello 0,51%, nei giorni delle prime consultazioni aveva superato lo 0,6%. Il rendimento dei titoli di Stato di qualsiasi paese riflette anche la fiducia con cui gli investitori guardano alla sua capacità di rimborsare i prestiti che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sempre più giù. Si riduce ancora loovvero la differenza tra gli interessi dei titoli di Statoitaliani e quelli tedeschi. Il differenziale è sceso in mattinataa 94dopo che ieri sera aveva rotto la soglia psicologica dei 100. Dalla chiusura di martedì, prima del conferimento a Mariodel mandato con riserva che ha avviato le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo, il differenziale è sceso di circa 20. Un Btp decennale paga oradello 0,51%, nei giorni delle prime consultazioni aveva superato lo 0,6%. Il rendimento dei titoli di Stato di qualsiasi paese riflette anche la fiducia con cui gli investitori guardano alla sua capacità di rimre i prestiti che ha ...

