Consultazioni Draghi | De Poli Udc | ‘Sostegno a presidente incaricato’ Poi passa ai temi | ‘Mamma e papà fondamentali | no a numero 1 e 2’

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Anche noi daremo il nostro supporto a quello che è ilincaricato”, così il senatore Antonio De, dell’Udc, uscendo dallecon ildel Consiglio incaricato, Mario. “Io mi fermerò in particolare su alcuni, come quelli etici – ha spiegato ancora De, che ha parlato dopo Antonio Tajani – Non possiamo dimenticarci il grande problema che oggi attanaglia le nostre famiglie, come la natalità. In modo particolare, un’attenzione va data ai nostri genitori e a ognuno di noi. Per noi mamma esono un fattore fondamentale e non vogliamo che passi un1-2, un genitore di serie A e B. E poi attenzione agli anziani e a tutte letiche sanitarie e sociali che ...

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Draghi

... su suggerimento dei medici, in particolare del professor Alberto Zangrillo, sarebbe rimasto in Provenza e non è escluso che possa venire a Roma per il secondo giro didi. Ore 12.Domattina, con Lega e Movimento cinque stelle, si chiuderà il primo giro di. Con ogni probabilitàne farà un secondo per definire le linee del programma. 17.56 - In corso ...'Attendiamo dopo le consultazioni una sua prima sintesi di questo lavoro per valutare con spirito costruttivo, insieme – ha aggiunto il segretario del Pd -. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disf ...Atlantia performance migliore (+21%) seguita da Bper (+17%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 feb - La decisione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di affidare a Mario ...