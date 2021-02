Bayern, Rummenigge: “Bierhoff sleale con Löw. Flick non va in nazionale e resta con noi al 100%” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Bayern lunedì pomeriggio affronterà gli egiziani del Al-Ahly match valido per la semifinale del Mondiale per club. Prima c'è l'impegno di Bundesliga questa sera con l'Hertha. Il Ceo Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a Sport1.de del tecnico Flick confermandolo per la prossima stagione. "Hansi è un tecnico ambizioso che vuole ancora vincere tanti titoli. Il nostro allenatore ha sperimentato il gene dell'FC Bayern come giocatore e lo ha interiorizzato di nuovo estremamente come allenatore. È importante continuare a fissare nuovi obiettivi anche se hai già vinto tutto. Hansi ha inaugurato un periodo di grande successo al Bayern e continuerà su questa strada". Sulle voci circolate negli ultimi giorni di un possibile approdo di Flick sulla panchina della nazionale tedesca ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Illunedì pomeriggio affronterà gli egiziani del Al-Ahly match valido per la semifinale del Mondiale per club. Prima c'è l'impegno di Bundesliga questa sera con l'Hertha. Il Ceo Karl-Heinzha parlato a Sport1.de del tecnicoconfermandolo per la prossima stagione. "Hansi è un tecnico ambizioso che vuole ancora vincere tanti titoli. Il nostro allenatore ha sperimentato il gene dell'FCcome giocatore e lo ha interiorizzato di nuovo estremamente come allenatore. È importante continuare a fissare nuovi obiettivi anche se hai già vinto tutto. Hansi ha inaugurato un periodo di grande successo ale continuerà su questa strada". Sulle voci circolate negli ultimi giorni di un possibile approdo disulla panchina dellatedesca ...

