(Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la registrazione della undicesimadi20 che noi vedremo domani alle ore 14:10 su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono ledelladel 62021 di20. Proseguendo la lettura, infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti della prossima messa in onda sono i The Kolors. Leche vengono riportate su ‘News’ raccontano di un’altra ed ennesima lite tra Rudy Zerbi e Arisa nelladi. I due coach, infatti, si sono scontrati ancora una volta a ...

sangio_amici : #amici20 IO COSÍ DOPO LE ANTICIPAZIONI - tuttopuntotv : Anticipazioni Amici 20 puntata sabato 6 febbraio: un eliminato e una sospensione #amici20 #amici2020 - SocialArtistOF : Ecco alcune della anticipazioni della puntata di domani di #Amici20, nel quale saranno ospiti i @TheKolors! - PlumeRoses : MA IO PERCHÉ MI DEVO RITROVARE IN TL LE ANTICIPAZIONI DI AMICI MADONNA STO PIANGENDO - __occhiprofondi : Ma pure le anticipazioni di merda di amici, ma che schifo è oggi -

In primavera, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare il tanto atteso serale di Amici 20 . Tuttavia al momento non sono trapelate news sul possibile cast di giurati, almeno fino a questo momento. ...Prosegue l'appuntamento con Amici 20 e questo pomeriggio c'è stata una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi. La nuova puntata sarà trasmessa sabato 6 febbraio, come sempre nello slot ...