AGCOM, nuove regole su attivazione servizi in abbonamento su smartphone (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato nuove regole per il blocco e l’attivazione di tutti i servizi premium in abbonamento forniti sia attraverso SMS/MMS, sia tramite connessione dati su reti mobili. Due le misure previste: un blocco sulle SIM, che può essere rimosso solo tramite l’espressa volontà dell’utente e una procedura per rinforzare la prova di acquisizione del consenso e a renderlo documentabile. Il blocco opera di default sulle nuove SIM, mentre per le altre soltanto se, trascorsi 30 giorni dalla ricezione di un SMS informativo, l’utente non abbia comunicato all’operatore una diversa volontà. La procedura per l’attivazione dei servizi premium in abbonamento prevede l’inserimento del numero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvatoper il blocco e l’di tutti ipremium inforniti sia attraverso SMS/MMS, sia tramite connessione dati su reti mobili. Due le misure previste: un blocco sulle SIM, che può essere rimosso solo tramite l’espressa volontà dell’utente e una procedura per rinforzare la prova di acquisizione del consenso e a renderlo documentabile. Il blocco opera di default sulleSIM, mentre per le altre soltanto se, trascorsi 30 giorni dalla ricezione di un SMS informativo, l’utente non abbia comunicato all’operatore una diversa volontà. La procedura per l’deipremium inprevede l’inserimento del numero ...

