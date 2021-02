Willy Monteiro | ai fratelli Bianchi contestato omicidio volontario

giuvaggio : RT @SkyTG24: Omicidio Willy, contestato omicidio volontario ai fratelli Bianchi - Notiziedi_it : Omicidio Willy Monteiro Duarte, ai fratelli Bianchi contestato l’omicidio volontario - ChiaraBaldi86 : RT @SkyTG24: Omicidio Willy, contestato omicidio volontario ai fratelli Bianchi - UNDMofficial : New post: Fratelli Bianchi, ora l’accusa è di omicidio volontario a Willy Monteiro Duarte - SkyTG24 : Omicidio Willy, contestato omicidio volontario ai fratelli Bianchi -

Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati di aver pestato a morte il 21enne Willy Monteiro Duarte fuori da un locale di Colleferro (Roma). La Procura di Velletri contesta ai due il reato di omicidio volontario e non più quello di omicidio preterintenzionale.