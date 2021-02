(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un “buon profilo di sicurezza”. E’ quanto emerso dal primo Rapporto di farmacovigilanza sui-19. La pubblicazione avrà cadenza mensile. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021 per iin uso nella campagna vaccinale in corso: Comirnaty di Pfizer/BioNTech (autorizzato dal 22/12/2020 e utilizzato dal 27/12/2020) e-19 Vaccino Moderna (autorizzato dal 07/01/2021 e utilizzato dal 14/01/2021).Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Comirnaty (99%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%).Nel periodo considerato sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi ...

piersileri : Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte p… - FontanaPres : La cronologia del piano Vaccini Anti Covid Lombardia che ieri abbiamo illustrato insieme a Guido Bertolaso. Se le c… - Agenzia_Ansa : Primi passi dell'indagine della procura di Biella sui presunti 'furbetti' dei vaccini anti Covid, persone sottopost… - Italpress : Vaccini anti-Covid, reazioni avverse in linea con le previsioni - CorriereCitta : Vaccini anti-Covid, reazioni avverse in linea con le previsioni -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

La Gazzetta del Mezzogiorno

'La disponibilità di- Covid entro il mese di giugno è quantificabile nell'ordine dei 40 milioni di dosi , quindi dovremmo arrivare a vaccinare 20 milioni di persone'. Lo afferma il presidente del Css, Franco ......AstraZeneca ha annunciato che ora l'azienda è impegnata nello sviluppo di un nuovo trattamento... potrebbero benissimo rendere inefficaci gli attuali. AVATRADE : Trading in sicurezza e ...Lo afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite di 'Buongiorno' su Sky TG24. Franco Locatelli, che ospite di 'Buongiorno' su Sky TG24 risponde così alla domanda su un ...L’intervista al Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al TgPoste: "Chiediamo priorità nella vaccinazione per i nostri dipendenti in prima linea, per i nostri lavoratori l’Italia è sem ...