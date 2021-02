Vaccinazioni con due dosi diverse «possono migliorare la protezione». Partono i test nel Regno Unito, dopo un mese di prove al buio (Di giovedì 4 febbraio 2021) La campagna di immunizzazione deve accelerare ancora e uno dei tentativi scelti dal Regno Unito è quello di combinare l’utilizzo di due sieri anti Covid sullo stesso soggetto. La sperimentazione per verificare l’efficacia della nuova candidata strategia è stata avviata dal National Immunisation Schedule Evaluation Consortium e coinvolgerà oltre 800 volontari in Inghilterra di età superiore ai 50 anni. “Com-Cov”, questo il nome dello studio iniziato, prevederà la somministrazione del vaccino Astrazeneca per la prima dose, seguita dopo 4 o 12 settimane, da una dose di vaccino Pfizer, e viceversa. L’iter di verifica durerà 13 mesi ma gli esperti fanno sapere che i primi risultati potranno essere disponibili entro il prossimo giugno. Lo scenario che alcuni scienziati prevedono sarebbe addirittura di una protezione ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) La campagna di immunizzazione deve accelerare ancora e uno dei tentativi scelti dalè quello di combinare l’utilizzo di due sieri anti Covid sullo stesso soggetto. La sperimentazione per verificare l’efficacia della nuova candidata strategia è stata avviata dal National Immunisation Schedule Evaluation Consortium e coinvolgerà oltre 800 volontari in Inghilterra di età superiore ai 50 anni. “Com-Cov”, questo il nome dello studio iniziato, prevederà la somministrazione del vaccino Astrazeneca per la prima dose, seguita4 o 12 settimane, da una dose di vaccino Pfizer, e viceversa. L’iter di verifica durerà 13 mesi ma gli esperti fanno sapere che i primi risultati potranno essere disponibili entro il prossimo giugno. Lo scenario che alcuni scienziati prevedono sarebbe addirittura di una...

