Un battery-phone sopra le righe il Samsung Galaxy F62 | le specifiche

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Un altro possibile dispositivo che qualcuno di voi potrebbe volere, laddove dovesse arrivare in Italia, è ilF62, secondo esponente della serie F (dopo essere stato lanciato in India ilF41, contraddistinto da una batteria da 6000mAh). IlF62, previsto anch’esso (almeno inizialmente) per il mercato indiano, dovrebbe debuttare a metà febbraio, e montare lo stesso processore delNote 10 (l’Exynos 9825). Il device includerà una batteria da 7000mAh, e dovrebbe anche avere un prezzo di circa 285 euro (facendo una conversione dalla moneta indiana rispetto al cambio attuale). Capita spesso di essere a corto di energia quando si utilizza nel quotidiano il proprio smart, e ...

I rugged -Doogee sono anche, con un'autonomia che in alcuni modelli può superare le 72 ore continue (uso standard) grazie ad una batteria di 10000 mAh. Abbiamo individuato cinque smartphone: Doogee S86, Doogee ...Per popolare la fascia bassa del mercato, Samsung ha schierato, da tempo, la serie M che comprende già diversi modelli (es. M31 , M31s , ed M51) . A questi si aggiungerà, partendo dall'India, il 9 ...Standoa quanto si apprende in rete, sembra che il Galaxy F62 di Samsung stia per approdare sul mercato indiano con una batteria da 7000 mAh.TCL 20 SE è finalmente disponibile in vendita in Italia ed è anche su Amazon a prezzo eccezionale: ora puoi averlo a 159€ appena, spedizioni gratis.