Svolta AstraZeneca | con le dosi a 3 mesi efficacia all' 82% Il no della Svizzera

Maria Sorbi Lo studio: vaccino più funzionale se si allunga l'intervallo fra prima e seconda iniezione. E secondo i test inglesi riduce la trasmissione asintomatica. Eppure Berna non autorizza: "Mancano i dati" Più tempo passa tra una dose e l'altra, meglio è. Con il vaccino AstraZeneca le sorprese non finiscono mai. Dopo la scoperta casuale della mezza fiala in meno che rendeva il siero più potente, ora ci si rende conto che più è ampio l'intervallo tra la prima e la seconda iniezione, più è alta la copertura contro il Covid. Posticipare la data della seconda puntura vuol dire anche recuperare (in parte) i ritardi accumulati nella campagna vaccinale, aumentando il numero dei pazienti in lista per la prima fiala. Uno studio pubblicato in pre stampa sul Lancet riporta i primi dati dei trial clinici di Gran Bretagna, ...

