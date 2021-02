Omicidio Roberta Siragusa, le condizioni atroci del cadavere: “Provati da ciò che abbiamo visto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi, nel giorno del funerale della giovane Roberta Siragusa, giungono anche i primi risultati dell’autopsia sul corpo della 17enne uccisa e trovata carbonizzata. Per l’Omicidio della ragazza è accusato Pietro Morreale, fidanzato 19enne della ragazza. Mentre gli inquirenti ancora s’interrogano sulla morte della ragazza ed il fidanzato di lei, Pietro, pare abbia tentato un suicidio in carcere, vengono celebrati a Caccamo i funerali di Roberta, con grandissima partecipazione di tutta la cittadina. Roberta Siragusa, il cadavere era in stato terrificante Il cadavere della giovane Roberta era in condizioni tali da far inorridire gli esperti che si sono occupati dei primi esami autoptici. Non solo: la vista del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi, nel giorno del funerale della giovane, giungono anche i primi risultati dell’autopsia sul corpo della 17enne uccisa e trovata carbonizzata. Per l’della ragazza è accusato Pietro Morreale, fidanzato 19enne della ragazza. Mentre gli inquirenti ancora s’interrogano sulla morte della ragazza ed il fidanzato di lei, Pietro, pare abbia tentato un suicidio in carcere, vengono celebrati a Caccamo i funerali di, con grandissima partecipazione di tutta la cittadina., ilera in stato terrificante Ildella giovaneera intali da far inorridire gli esperti che si sono occupati dei primi esami autoptici. Non solo: la vista del ...

