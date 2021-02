“Non hai rispetto!”. Furia per il gesto di Carlotta Dell’Isola. Lei cancella tutto ma ormai è troppo tardi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Carlotta Dell’Isola è finita nella bufera. Dopo aver lasciato il ‘Grande Fratello Vip’, essendo stata eliminata dal programma lunedì scorso, ha deciso di affidare un suo pensiero su Instagram ed ha scatenato una marea di polemiche. Per onore del vero bisogna dire che è stato un fan a chiedere un giudizio su un suo ex coinquilino, ma ciò che ha risposto probabilmente non se l’aspettava nessuno. L’ex gieffina ha comunque lasciato la Casa più spiata d’Italia con un bellissimo momento. La sua dolce metà Nello Sorrentino le ha infatti chiesto di sposarla e ha accettato con estrema felicità. Inoltre, nelle ultime ore ha voluto condividere un suo pensiero nei confronti di Dayane Mello, che ha perso il fratello Lucas. Purtroppo la notizia della tragica morte del giovane ha scosso tutti, infatti anche Elisabetta Gregoraci ha dato vita ad alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)è finita nella bufera. Dopo aver lasciato il ‘Grande Fratello Vip’, essendo stata eliminata dal programma lunedì scorso, ha deciso di affidare un suo pensiero su Instagram ed ha scatenato una marea di polemiche. Per onore del vero bisogna dire che è stato un fan a chiedere un giudizio su un suo ex coinquilino, ma ciò che ha risposto probabilmente non se l’aspettava nessuno. L’ex gieffina ha comunque lasciato la Casa più spiata d’Italia con un bellissimo momento. La sua dolce metà Nello Sorrentino le ha infatti chiesto di sposarla e ha accettato con estrema felicità. Inoltre, nelle ultime ore ha voluto condividere un suo pensiero nei confronti di Dayane Mello, che ha perso il fratello Lucas. Purla notizia della tragica morte del giovane ha scosso tutti, infatti anche Elisabetta Gregoraci ha dato vita ad alcune ...

trash_italiano : Denis Dosio, la parola che tu hai usato una sola volta, ripeto una sola volta, è sbagliata e qualcuno si è risentit… - trash_italiano : Io continuo a non capire: perché se si offende una comunità c'è la squalifica immediata, mentre se si offende un'al… - Benji_Mascolo : @abbracciamifed3 Ho chiamato Amazon e fatto abbassare il prezzo. Per questo ho aspettato così tanto. Però tranqui,… - monot9nes : @OBL9VION non funziona se hai il silenzioso - donnafrancisca9 : @sellyp Hai ragione ???? non ci pensavo ?? guardavo solo le tette (sì, sono invidiosa ??) -