Napoli, Fabian torna ad allenarsi: l'ok dell'Asl dopo 21 giorni di positività (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie in casa azzurri per quanto riguarda la vicenda Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, che oggi sarà nuovamente sottoposto a tampone, potrebbe rientrare anche già in caso di ulteriore esito positivo. "Fabian è ancora positivo al covid, ma domani è il ventunesimo giorno e, con il permesso dell'Asl, potrà uscire di casa e venire a lavorare a Castel Volturno, chiaramente da solo", così Gattuso al termine del match contro l'Atalanta. Le regole del Dpcm infatti sono molto chiare. Il giocatore può tornare a Castel Volturno, senza incrociare i compagni o avere qualsiasi tipo di contatto con essi. Tutto ciò è reso possibile dalla regola prevista dei 21 giorni dal primo esito positivo del tampone. Quando un calciatore infatti arriva a tal ...

