Morte di Davide Astori: al via in tribunale l’udienza sulle perizie. Presente Francesca Fioretti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha preso il via oggi, 4 febbraio, davanti al gup del tribunale di Firenze Angelo Antonio Pezzuti, l'udienza del processo con rito abbreviato per la Morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, trovato senza vita, improvvisamente, il 4 marzo 2018 a Udine, prima di una partita. Imputato, con l'accusa di omicidio colposo, è il professor Giorgio Galanti, ex direttore dell'istituto di medicina sportiva a Careggi. La sentenza non è prevista per oggi. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha preso il via oggi, 4 febbraio, davanti al gup deldi Firenze Angelo Antonio Pezzuti, l'udienza del processo con rito abbreviato per ladel capitano della Fiorentina,, trovato senza vita, improvvisamente, il 4 marzo 2018 a Udine, prima di una partita. Imputato, con l'accusa di omicidio colposo, è il professor Giorgio Galanti, ex direttore dell'istituto di medicina sportiva a Careggi. La sentenza non è prevista per oggi.

