Milan, Gabbia verso il recupero: ecco quando può rientrare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matteo Gabbia è ormai prossimo al recupero. Il centrale rossonero è ai box da quasi due mesi, ma ora potrebbe essere a disposizione per… Matteo Gabbia sta viaggiando piano piano verso il recupero. Se per Kjaer i tempi sono leggermente più lunghi (tra Stella Rossa e Inter), per il giovane difensore italiano non ci vorrebbe molto. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il classe ’95 potrebbe essere a disposizione già contro lo Spezia per essere al top contro la Stella Rossa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matteoè ormai prossimo al. Il centrale rossonero è ai box da quasi due mesi, ma ora potrebbe essere a disposizione per… Matteosta viaggiando piano pianoil. Se per Kjaer i tempi sono leggermente più lunghi (tra Stella Rossa e Inter), per il giovane difensore italiano non ci vorrebbe molto. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il classe ’95 potrebbe essere a disposizione già contro lo Spezia per essere al top contro la Stella Rossa. Leggi su Calcionews24.com

simonebra85 : RT @MilanInter241: Buone notizie per il #Milan dall'infermeria????: #Gabbia verso il recupero, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli tra i… - SEMPREFMILAN : RT @MilanInter241: Buone notizie per il #Milan dall'infermeria????: #Gabbia verso il recupero, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli tra i… - simonlebjames23 : RT @MilanInter241: Buone notizie per il #Milan dall'infermeria????: #Gabbia verso il recupero, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli tra i… - Danielee1899 : RT @MilanNewsit: Milan, buone notizie dall'infermeria: Gabbia pronto a tornare in gruppo - geppetto23 : RT @MilanInter241: Buone notizie per il #Milan dall'infermeria????: #Gabbia verso il recupero, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli tra i… -