Maria Teresa chiede aiuto a Zenga per un problema personale: “Mi sarei arrabbiato se mi madre lo avesse fatto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta chiede un consiglio ad Andrea Zenga Al Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha chiesto aiuto ad Andrea Zenga per un suo problema personale. I due concorrenti del reality show di Canale 5 si sono ritrovati in giardino, dove la donna ha domandato al ragazzo un parere su un proprio dubbio genitoriale. Nello specifico, l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha spiegato di essere molto dispiaciuta per il rapporto poco profondo tra l’ex marito Amedeo Goria e il suo secondogenito Gian Amedeo. “Mi spiace che non lo chiami mai, però non posso forzarlo” A quel punto Andrea Zenga ha risposto in modo molto deciso. In pratica, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 crede che l’atteggiamento ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021)Rutaun consiglio ad AndreaAl Grande Fratello Vip 5Ruta ha chiestoad Andreaper un suo. I due concorrenti del reality show di Canale 5 si sono ritrovati in giardino, dove la donna ha domandato al ragazzo un parere su un proprio dubbio genitoriale. Nello specifico, l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha spiegato di essere molto dispiaciuta per il rapporto poco profondo tra l’ex marito Amedeo Goria e il suo secondogenito Gian Amedeo. “Mi spiace che non lo chiami mai, però non posso forzarlo” A quel punto Andreaha risposto in modo molto deciso. In pratica, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 crede che l’atteggiamento ...

GrandeFratello : Una telefonata impellente per Maria Teresa Ruta e Rosalinda: Remo da Cesenatico è veramente indignato! ?? #GFVIP - reportrai3 : Il ministro della Salute Roberto Speranza, ascoltato come persona informata sui fatti, 'ha risposto a tutte le doma… - davidefaraone : Alle 17.30 con Matteo, Maria Elena e Teresa saliremo al Colle per le consultazioni con il presidente della Repubbli… - Dario04680650 : @Michele05315617 @FelipeMaryFanti Sei un imbecille, Maria Teresa si vergognerebbe di avere un fan come te. - RutaAllTheWay : RT @GretaSmara: Maria Teresa Ruta sei un'anima pura ?? #gfvip -