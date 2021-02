L’Arabia Saudita deporta chi si oppone ai progetti di Bin Salman | altro che Rinascimento | caro Renzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) di Angelo Bonelli “Chi conoscesa che sotto la leadership del principe binsta attuando il più ambizioso progetto della storia della regione, che prevede notevoli passi in avanti nella cultura, nell’innovazione e nel campo dei diritti”. Sono le parole diin un’intervista rilasciata a La Repubblica per motivare il suo viaggio e collaborazione con la Future investment initiative, da cui percepisce 80mila euro l’anno e che ha pagato il suo viaggio di ritorno in jet privato a Roma da Riyad. Cerchiamo di capire cos’è questo progetto a cui fa riferimento il leader di Italia Viva che è andato a sostenerlo nella capitalealcuni giorni fa in piena crisi di governo. Spiagge che si illuminano al buio, nuvole e pioggia artificiali, droni di taxi volanti, una luna artificiale, ...