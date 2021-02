Irca | 40 lavoratori in uscita | stabilizzati 17 contratti a termine

Ultime Notizie dalla rete : Irca lavoratori

TrevisoToday

In difficoltà per la crisi Covid,si è trovata costretta a ridimensionare l'organico, chiedendo a 40 dipendenti, ormai prossimi alla pensione, un'uscita anticipata. Nessun licenziamento : si ...Priorità è stata assicurata anche per tutti ifragili. Non si arriverà comunque a nessun ... 902 nella primaria , 875 nelle medie e oltre 1.700 alle superiori : c4.000 studenti ...