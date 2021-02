Inter, Moratti torna al timone insieme a Pellegrini? L’indiscrezione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo Il Giorno Massimo Moratti vorrebbe un management italiano alla guida dell’Inter: ecco L’indiscrezione Clamorosa indiscrezione lanciata da il quotidiano Il Giorno. Massimo Moratti segue con grande attenzione quello che sta succedendo all’Inter e vorrebbe che la proprietà del club tornasse in mani italiane. Secondo il quotidiano ci sono alcune voci trapelate all’Interno dei salotti milanesi, che vedono Moratti e l’altro ex presidente Ernesto Pellegrini oggetto di consultazioni in merito, ma la sua intenzione non sarebbe quella di tornare nel mondo del calcio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo Il Giorno Massimovorrebbe un management italiano alla guida dell’: eccoClamorosa indiscrezione lanciata da il quotidiano Il Giorno. Massimosegue con grande attenzione quello che sta succedendo all’e vorrebbe che la proprietà del clubsse in mani italiane. Secondo il quotidiano ci sono alcune voci trapelate all’no dei salotti milanesi, che vedonoe l’altro ex presidente Ernestooggetto di consultazioni in merito, ma la sua intenzione non sarebbe quella dire nel mondo del calcio. Leggi su Calcionews24.com

