Governo Draghi, Confindustria: “Via reddito di cittadinanza e quota 100” (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'articolo Governo Draghi, Confindustria: “Via reddito di cittadinanza e quota 100” proviene da Dire.it. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'articolo Governo Draghi, Confindustria: “Via reddito di cittadinanza e quota 100” proviene da Dire.it.

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - ninabecks1 : RT @ItaliaVivaRoma1: Il governo #Draghi sarà la salvezza dell'Italia: ha messo in sicurezza l'Euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezz… - N36volpe1973 : Il Governo Draghi Nasce Già Morto con il no dei 5 Stelle #CiaoneDtaghi ?? -