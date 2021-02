Governo, Berlusconi: “Draghi è direzione indicata da Forza Italia, no pregiudizi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo Governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalita’ di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unita’ sostanziale delle migliori energie del Paese”. Lo dichiara in una nota il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo Governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalita’ di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unita’ sostanziale delle migliori energie del Paese”. Lo dichiara in una nota il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

berlusconi : Ci siamo messi al lavoro e i nostri esperti guidati da Andrea Mandelli hanno scritto il Piano Vaccini di Forza Ital… - berlusconi : Servirebbe un governo che abbia la capacità di prendere le decisioni che servono in un momento così difficile. Ma d… - berlusconi : L’Italia in questo momento avrebbe bisogno di un governo di alto profilo. La risposta dei partiti della sinistra è… - alinatede : RT @RadioLuiss: ???? #Berlusconi rompe gli indugi in Forza Italia: “La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l'i… - EmaPartenopeo : RT @GenCar5: Il governo #Draghi sarà fatto pagare al #Mezzogiorno. Se #LEU voleva blindare @PeppeProvenzano, #ItaliaViva metteva il veto. C… -