GF Vip, Alfonso Signorini gela Elisabetta Gregoraci: "Quando torni a casa picchiala, lei sa perché". Chiesto il licenziamento (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alfonso Signorini la combina grossa al Grande Fratello Vip 5 Lunedì sera, durante la puntata Alfonso Signorini ha sconvolto il pubblico del Grande Fratello Vip 5 per la seguente frase: "Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì". Affermazione che ha lasciato a bocca aperta l'ex moglie di Flavio Briatore, che lo ha guardato con gli occhi sgranati e con tanta amarezza in viso. Ovviamente i telespettatori di Canale 5 non hanno apprezzato per niente la battutaccia del padrone di casa, che si è ispirato un proverbio della lontana Cina. Addirittura, sul web chiede il licenziamento del direttore del magazine per questa uscita infelice nei confronti della soubrette ...

