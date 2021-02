(Di giovedì 4 febbraio 2021) In primo grado erano stati condannati a tre anni e quattro mesi per maltrattamenti, verdetto ribaltato in appello

rep_bologna : Forlì, 16enne si suicidò: i genitori assolti definitivamente [aggiornamento delle 18:57] - cronaca_news : Forlì, 16enne si suicidò: i genitori assolti definitivamente - Ansa_ER : 16enne suicida, i genitori assolti definitivamente. Rosita Raffoni si buttò dal tetto di una scuola a Forlì #ANSA -

