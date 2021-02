Elisabetta Gregoraci vittima de Le Iene | ecco cosa è successo | lo scherzo “choc” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 4 febbraio 2021)degli hacker? Non proprio. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata “incastrata” dagli amici de Leper uno dei loro scherzi. In queste ore sul suo account di Instagram sono apparsi una serie di post contro Oppini, Matilde Brandi, Enock, Urtis, Sonia Lorenzini e Pierpaolo Pretelli.... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.