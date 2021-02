Effetto Draghi, spread sotto i 100 punti: ai minimi dal 2015. Piazza Affari la migliore in Europa a +1,8% (Di giovedì 4 febbraio 2021) In attesa di sapere se il governo Draghi nascerà davvero i mercati proseguono la luna di miele con l’ex banchiere centrale. Lo spread, cioè la differenza tra quanto rende un titolo di Stato decennale italiano e l’equivalente tedesco, che misura il “rischio Italia” percepito, è scivolato giovedì sotto i 100 punti. Livelli che non si vedevano dalla fine del 2015. Il rendimento dei Btp a dieci anni è sceso allo 0,55%. Quindici giorni fa il tasso pagato dallo Stato per finanziarsi sul mercato era invece a 0,7%. La borsa di Milano dopo un avvio tiepido ha girato ampiamente in positivo e guadagna quasi l’1,8%. A Piazza Affari svetta Pirelli, seguita da Finecobank (+3%) che oggi ha diffuso conti che evidenziano un balzo della raccolta netta a gennaio, e Azimut. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) In attesa di sapere se il governonascerà davvero i mercati proseguono la luna di miele con l’ex banchiere centrale. Lo, cioè la differenza tra quanto rende un titolo di Stato decennale italiano e l’equivalente tedesco, che misura il “rischio Italia” percepito, è scivolato giovedìi 100. Livelli che non si vedevano dalla fine del. Il rendimento dei Btp a dieci anni è sceso allo 0,55%. Quindici giorni fa il tasso pagato dallo Stato per finanziarsi sul mercato era invece a 0,7%. La borsa di Milano dopo un avvio tiepido ha girato ampiamente in positivo e guadagna quasi l’1,8%. Asvetta Pirelli, seguita da Finecobank (+3%) che oggi ha diffuso conti che evidenziano un balzo della raccolta netta a gennaio, e Azimut. L'articolo ...

