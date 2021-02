Draghi si presenta ai partiti: l’Europa ci guarda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre fuori dalle due stanze nelle quali Mario Draghi ha cominciato ieri pomeriggio le sue consultazioni romba il totoministi e si monta e smonta la nuova maggioranza, il presidente incaricato accoglie i suoi interlocutori parlando di Europa. Rimettere l’Italia in scia con il Next generation Eu, presentare presto il piano a Bruxelles (Draghi intende riscrivere quello che Conte in prima battuta intendeva affidare a una tecnostruttura), condurre in porto questo «esperimento» di risorse comuni il cui effettivo stanziamento seguirà le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre fuori dalle due stanze nelle quali Marioha cominciato ieri pomeriggio le sue consultazioni romba il totoministi e si monta e smonta la nuova maggioranza, il presidente incaricato accoglie i suoi interlocutori parlando di Europa. Rimettere l’Italia in scia con il Next generation Eu,re presto il piano a Bruxelles (intende riscrivere quello che Conte in prima battuta intendeva affidare a una tecnostruttura), condurre in porto questo «esperimento» di risorse comuni il cui effettivo stanziamento seguirà le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

