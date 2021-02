Distruggono un treno in stazione | denunciati 5 ragazzi | ' ' Lo abbiamo fatto per noia' '

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Colico (Lecco), 4 febbraio 2021 - Hanno distrutto unparcheggiato di notte ina Colico in Alto Lario. A devastare il convoglio durante il coprifuoco e in piena zona rossa sono stati ...

IlSacroVate : Sono su un treno nuovissimo. Bello spazioso nuovo. Una signora al controllore dice: 'Che bello, è un piacere viagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Distruggono treno

IL GIORNO

... furto e interruzione di pubblico servizio, perché ilche avrebbe dovuto effettuare la prima corsa del mattino non è poi potuto partire. I ragazzi hanno due 16 anni, uno 17, uno 19 e uno 28. ...È in quell'anno che le Milizie del Vescovo di Vercelli assediano, incendiano eCasale. ... dove arriva dopo un viaggio indi quattro giorni. Da lì non tornerà più. I nazisti lo ...Gli agenti della Polizia ferroviaria e della Polizia locale hanno denunciato cinque ragazzi che hanno distrutto un treno in stazione a Colico ...L'ultimo grido di “allarme rosso” giunge da Gianfranco Cipriano, attivista luinese Cinquestelle, che lancia un appello rivolto al fronte del Nord-Verbano, cercando di richiamare l’attenzione delle amm ...